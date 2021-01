Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit sorgte Jadon Sancho (55. Minute) für die etwas überraschende Gästeführung. Die Vorarbeit war dabei eine sehenswerte Co-Produktion von Erling Haaland und Nationalspieler Marco Reus. Für Sancho war es der zweite Treffer im zweiten Spiel nacheinander, für Leipzig der erste Gegentreffer in der Bundesliga nach 429 Minuten. Die erste Heimniederlage der Saison besiegelte schließlich Wunderstürmer Haaland mit einem Doppelpack (71./84.). Alexander Sörloths (90.) Anschluss war nur noch Kosmetik.

Kapitän Reus sagte am Sportschau-Mikrofon: "Das war heute ein deutlicher Schritt nach vorne von uns, von mir persönlich auch. Wir freuen uns, dass wir so eine zweite Halbzeit hingelegt haben." "Jeder von uns weiß, dass es heute ein ganz wichtiges Spiel war. Ein Spiel, nach dem man sehen kann, in welche Richtung es in diesem Jahr gehen wird" , sagte Dortmunds Mittelfeldspieler Emre Can bei "sky", "deshalb war es entscheidend, heute zu gewinnen." Leipzigs Coach Julian Nagelsmann analysierte: "Es waren zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten hatten wir viel den Ball, aber uns hat etwas die Tiefe gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir viele gute Dinge aus der ersten nicht mehr gemacht. Da hatten wir nicht mehr so die Struktur. Wir hatten zu viele Ballverluste, und die hat Dortmund genutzt."

Leipzig dominiert in Hälfte eins

BVB-Trainer Edin Terzic vertraute derselben Startelf, die am vergangenen Spieltag Wolfsburg 2:0 besiegt hatte. In Reus, Haaland und Sancho standen alle Offensiv-Stars auf dem Platz, doch Dortmund konzentrierte sich zunächst auf die Torverhinderung. Leipzig war deutlich besser im Spiel, hatte phasenweise etwa 70 Prozent Ballbesitz. Allerdings nutzten die Sachsen den großzügigen Raum am Ball zu selten und versuchten es stattdessen mit schnellem Direktspiel. Zahlreiche Fehlpässe im letzten Drittel waren die Folge. Ein harmloser Kopfball vom in die Startelf zurückgekehrten Yussuf Poulsen (25.) war der erste Versuch aufs Tor.

Witsel verletzt ausgewechselt

Kurz darauf musste der BVB einen Rückschlag verkraften. Axel Witsels linker Fuß (28.) knickte ohne Gegnereinwirkung weg, der Belgier musste aus der Partie. Für Witsel kam Emre Can ins Spiel, und damit auch viel Wucht und Antrieb fürs Spiel des BVB. Am Spiel an sich änderte dies bis zur Pause nichts, Dortmund blieb ohne Schuss aufs Leipziger Tor.