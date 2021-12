Rote Karte gegen Klos

Ab der 70. Minute musste die Arminia dann zu zehnt spielen: In einem Zweikampf spielte Bielefelds Fabian Klos erst den Ball, erwischte dann aber Gegenspieler Willi Orban mit offener Sohle oberhalb des Sprunggelenks. Klos sah zunächst die Gelbe Karte; nach einer Information des Videoassistents sah sich Schiedsrichter Willenborg die Szene mehrmals selbst in der Wiederholung an und zeigte Klos schließlich die Rote Karte (70.). Der Bielefelder Routinier war erst in der 58. Minute eingewechselt worden.

In der 72. Minute kam Christopher Nkunku zur besten Leipziger Chance, Arminia-Torwart Kapino lenkte den Schuss aber mit einer Klassereaktion am Tor vorbei.

Zweites Tor durch Okugawa

Und kurz darauf schlug wieder die dezimierte Arminia zu: Nach einem kapitalen Fehlpass von Leipzigs Amadou Haïdara kam Bielefelds Krüger an den Ball. Krüger schickte Okugawa mit einem Pass in den Strafraum. Okugawa kam an den Ball und schoss aus rund zehn Metern sicher ins rechte untere Eck ein (75.).

Leipzig drängte danach zwar auf das Gäste-Tor, blieb aber glücklos und konnte die Arminia nicht mehr entscheidend in Gefahr bringen.