Doch auch das rüttelte die Ostwestfalen nicht wach. Stattdessen besorgte in einem allgemein ziemlich zerfahrenen Spiel Yuya Osako das zweite Bremer Tor des Nachmittags (34.). Kurz vor der Pause dann noch der dritte Schock für Paderborn: Klaassen versenkte den Ball zum 3:0 aus Gäste-Sicht im Netz (39.). Paderborn wirkte ratlos.

Starkregen macht das Spiel zur Wasserschlacht

Wie ein schlechtes Omen für den SCP setzte zur zweiten Halbzeit dann auch noch Starkregen ein, der Platz wurde in Mitleidenschaft gezogen. Trainer Steffen Baumgart brachte frische Offensivkräfte: Marlon Ritter (46.) und Dennis Srbeny (47.) ersetzten Laurent Jans und Ben Zolinski.

Doch statt frischem Wind gab es den nächsten harten Schlag für die zwar kämpfenden, aber taumelnden Paderborner. Maximilian Eggestein erzielte das vierte Bremer Tor (60.), nachdem Zingerle zuvor einen Schuss von Sargent noch parieren konnte. In der Folge leistete sich Sven Michel ein Frustfoul und sah Gelb - ebenso wie Klaassen, der sich bei Schiedsrichter Christian Dingert über das harte Einsteigen beschwerte (64.).

Lebenszeichen von Paderborn kommt zu spät

Doch plötzlich dann der erste Paderborner Treffer des Nachmittags: Nach einer Ecke von Ritter traf im Strafraum-Chaos Abdelhamid Sabiri zum 1:4 (67.). In einer intensiven Schlussphase bemühte sich Paderborn, den Rückstand weiter zu verkürzen - aber Werder erzielte in Person des eingewechselten Niclas Füllkrug noch den fünften Treffer (90.+2). Letztlich blieb es bei der verdienten Niederlage für Paderborn, das schon am Dienstag (16.06.2020, 20.30 Uhr) zum nächsten Spiel bei Union Berlin antreten muss.