Gladbach kassiert gegen Frankfurt vierte Pleite in Folge

Florian Neuhaus (6.) brachte die Gastgeber früh in Führung. Rafael Borre (45.) glich für Frankfurt aus. Innerhalb von fünf Minuten brachte zuerst Jesper Lindstrom (50.) die SGE in Front, ehe Rema Bensebaini per Elfmeter ausglich (54.) und Daichi Kamada im Gegenzug erneut für die Eintracht traf (55.). Frankfurts Tuta musste nach 70 Minuten mit Gelb-Rot vom Feld. Für die Borussia war es die vierte Pleite in Serie mit insgesamt 17 Gegentreffern. Die "Fohlen" verharren damit im Tabellenkeller. Frankfurt verbesserte sich auf Platz sieben.

Gladbach mit starkem Beginn

Gladbach ließ nach fünf Minuten zunächst alle kritischen Stimmen der Vortage verstummen: Joe Scally legte per Kopf auf den heranstürmenden Neuhaus ab, der technisch stark links unten zur Führung einschoss. Die Borussen wirkten entschlossen, den schlechten Eindruck der vergangenen Partien wettzumachen. Die Fohlen gingen giftig in die Zweikämpfe und erarbeiteten sich ein leichtes spielerisches Übergewicht.