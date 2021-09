BVB patzt bei Rose-Rückkehr in Mönchengladbach

BVB zu ideenlos

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild auf dem Feld: Mönchengladbach verteidigte leidenschaftlich und spielte mutig nach vorne. Den Dortmundern waren die enormen Verletzungssorgen und die Unterzahl anzumerken. Besonders in der Offensive fehlte es an allen Ecken und Enden an Kreativität. Die Fohlen-Elf blieb bei seinen Bemühungen sogar das gefährlichere Team. BVB-Keeper Gregor Kobel rettete sein Team mit einigen Paraden Mitte der zweiten Halbzeit.

Doch die Gastgeber verpassten die vorzeitige Entscheidung mehrfach. So blieb bis zum Schlusspfiff alles möglich. Fast hätte der eingewechselte Thorgan Hazard einen Punkt für den BVB gerettet - sein Kopfball landete aber auf dem Tordach (90.). Dortmund hat damit einen Rückschlag im Titelrennen erlitten, Mönchengladbach verbesserte sich vorerst auf Rang elf.

Stand: 25.09.2021, 20:20