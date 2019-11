Drei Tage nach dem berauschenden 2:1-Sieg in der Europa League gegen die AS Rom hat Borussia Mönchengladbach auch in der Bundesliga das nächst Erfolgserlebnis gefeiert. Gegen Werder Bremen gewann das Team von Marco Rose am Sonntagmittag (10.11.2019) mit 3:1 (2:0) und bleiben damit mit vier Punkten Vorsprung auf RB Leipzig Tabellenführer. Rami Bensebaini (20.) und zweimal Patrick Herrmann (22.; 59.) trafen für die Borussia. Leonardo Bittencourt erzielte in der Nachspielzeit das Tor für Bremen.

Rose tauschte seine Startfeld im Vergleich zum Rom-Spiel auf zwei Positionen. Tony Jantschke fehlte verletzt. Oscar Wendt, Florian Neuhaus und Lars Stindl bekamen alle eine Pause auf der Bank. Neu im Team waren dafür Bensebaini, Kramer, Alassane Plea und Hermann.

Bensebaini und Herrmann treffen

Und die Borussia startete gleich furios. Noch in der ersten Minute legte Marcus Thuram den Ball frei vor Werder-Keeper Jiri Pavlenka nur knap am Tor vorbei. Gladbach baute in der Folge immer mehr Druck auf und belohnte sich nach 20 Minuten schleißlich. Bensebaini köpfte einen Freistoß von Benes ins Tor. Nur zwei Minuten später legten den Gastgeber gleich nach. Hermann nutzte einen Fehler von Pavlenka zum 2:0.

Werder blieb aber gefährlich und kam nach 27 Minuten zum vermeintlichen Anschluss. Yuya Osako tauchte frei vor Sommer auf und traf. Vor dem Treffer hatte Passgeber Milot Rashica aber Denis Zakaria gefoult. Schiedsrichter Tobias Stieler nahm das Tor nach Videobeweis wieder zurück. Bremen war nun aber besser im Spiel. Kurz vor der Pause scheiterter Rashica mit einem Flachschuss an Sommer (41.).

Sommer hält Strafstoß von Klaassen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stand Sommer erneut im Fokus. Bensebaini war Osako im Strafraum auf den Fuß getreteen, Stieler entschied nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß. Davy Klaassen scheiterte aber am Gladbacher Keeper. Statt des Anschlusstreffers fiel dann wenige Minuten später das 3:0. Zakaria setzte Hermann auf der rechten Seite ein, der in den Strafraum dribbelte und mit einem satten Schuss ins lange Eck traf (59.).

Das Spiel war damit entschieden. Drei Minuten vor Schluss sah aber Bensebaini wegen wiederholten Foulspiels an Bittencourt noch die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit kam Werder doch noch zu etwas Ergebniskosmetik: Bittencourt schloss einen Konter zum 3:1 ab.

In der Bundesliga geht es für die Borussia in der Hauptstadt weiter. Am Samstag nach der Länderspielpause (23.11.2019) treten die Gladbacher bei Aufsteiger Union Berlin an. Werder empfängt am gleichen Tag den FC Schalke 04.