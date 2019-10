Mainz 05 hat sich am Freitagabend (25.10.2019) 3:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln durchgesetzt und ist damit auf Tabellenplatz 13 gesprungen. Köln rutscht ab auf Rang 16. Es war gleichzeitig der 100. Heimsieg in der Vereinsgesichte des FSV Mainz 05. Simon Terodde hatte die Gäste früh in Führung gebracht (14. Minute), ehe Jean-Paul Boetius ausglich (21.). In der zweiten Hälfte sorgten dann Robin Quaison (57.) und Levin Öztunali (82.) für den dritten Mainzer Saisonsieg im neunten Ligaspiel.

"Das ist bitter" , sagte Kölns Trainer Achim Beierlorzer der ARD nach der sechsten Saisonniederlage seiner Mannschaft. "Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht und uns viele Chancen herausgespielt. Wir müssen unsere Möglichkeiten noch klarerer verwerten."

In Mainz war gerade die vierte Minute angebrochen, als die mitgereisten Fans des 1. FC Köln zum ersten Mal an diesem Abend jubelten. In diesem Fall taten sie das jedoch etwas zu früh: Nachdem Mainz-Schlussmann Robin Zentner einen Schuss von Terodde stark gehalten hatte, brachte Florian Kainz den Nachschuss im Tor unter. Doch Mitspieler Louis Schaub stand bei dieser Aktion im Abseits, der Treffer zählte nicht.