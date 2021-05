Dortmund sichert sich die Königsklasse

Borussia Dortmund spielt auch in der nächsten Saison in der Champions League. Der BVB sicherte sich am Sonntag im vorletzten Saisonspiel mit einem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 einen Platz unter den ersten vier und damit die Qualifikation für die Königsklasse.