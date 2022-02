So nutzte Leverkusen die nächste Gelegenheit, um wieder in Führung zu gehen. Nach Vorarbeit von Moussa Diaby schloss Alario kompromisslos aus elf Metern ab und ließ Zentner keine Chance (74.). Sieben Minuten später konnte der Keeper mit einer starken Tat aber den zweiten Treffer des Argentiniers verhindern - und gab so seinem Team die Möglichkeit zum Comeback.

Später Doppelschlag zum Mainzer Glück

Nach einem weiten Einwurf klärte Jonathan Tah den Ball etwas zu kurz und Jean-Paul Boetius schob ihn volley mit herausragender Technik ins Tor - ein Traumtor zum 2:2 (84.).

Doch damit war dieses Fußball-Spektakel noch nicht vorbei: In einer chaotischen Situation im Leverkusener Strafraum behielt Marcus Ingvartsen den Überblick und die Kontrolle über den Ball und erzielte das dritte Tor für Mainz und das insgesamt dritte Joker-Tor des Abends - in erster Linie aber den Siegtreffer für Mainz gegen die bisher beste Mannschaft der Rückrunde.

Mainz muss nach Berlin, NRW-Duell in Leverkusen

Nach dem fünften Heimsieg in Folge reist Mainz am nächsten Samstag (26.02.2022) in die Hauptstadt zu Union Berlin , Leverkusen hat am gleichen Tag Arminia Bielefeld zu Gast.