Bayer verpasst trotz Sieg die Königsklasse

Viele Chancen, keine Tore

Bosz wechselte zum zweiten Durchgang doppelt: Charles Aranguiz und Mitchell Weiser kamen für Kerem Demirbay und Lars Bender in die Partie. Fast hätte Weiser ähnlich früh wie Teamkollege Volland getroffen, sein Kopfball nach einer Freistoßflanke von Amiri landete aber am Pfosten (47.). Auf der anderen Seite traf Jean-Philippe Mateta ins Tor (48.), stand beim Zuspiel kurz zuvor aber im Abseits. Bailey hätte für Leverkusen erhöhen müssen, schoss aus guter Position aber flach am langen Pfosten vorbei (51.). Bayer hatte nun die besseren Chancen, auch wenn Weiser mit einem weiteren Kopfball erneut knapp verpasste (52.).

Mit Havertz und Moussa Diaby brachte Bosz in der 65. Minute noch einmal neue Offensivkräfte für Amiri und Bailey. Kurz darauf erzielte Volland sein zweites Tor, das jedoch wegen eines Foulspiels von Florian Wirtz kurz zuvor aberkannt wurde (67.). Aber auch Mainz zeigte sich immer wieder mal vor dem Leverkusener Tor. Jeremiah St. Juste verpasste nach einer Ecke knapp per Kopf (71.). Für Bayer schoss der eingewechselte Havertz ebenso knapp am Tor vorbei (75.). Am Ende war der Leverkusener Sieg noch schmeichelhaft, denn kurz nacheinander trafen Fernandes Edimilson (85.) und Dong-Won Ji (88.) die Latte. Letzterer stand dabei jedoch im Abseits.

Für Leverkusen geht es am kommenden Samstag (04.07.2020) im Finale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München noch um einen Titel, bevor im August die letzten Runden der Europa League ausgetragen werden.