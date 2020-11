Die vielen Ausfälle machten sich bemerkbar: Die erste Halbzeit verlief quasi ohne nennenswerte Höhepunkte. Bayer versuchte mit neuer Elf, den Rhythmus zu finden. Hertha störte früh und aggressiv und lauerte auf Konter. So war ein Fernschuss von Kerem Demirbay das erste Highlight der Partie. Hertha-Keeper Alexander Schwolow klärte den strammen Schuss des Leverkuseners souverän (33.). Nun spielte sich das Geschehen häufiger vor dem Berliner Tor statt, doch echte Gefahr konnten die Hausherren vor dem Tor der Labbadia-Elf nicht kreieren.

Bayer: Drei Plätze auf der Bank blieben unbesetzt

Ohne Veränderungen ging es in die zweite Hälfte, Für Hertha-Coach Bruno Labbadia gab es keinen Grund für Wechsel, Bayer-Trainer Peter Bosz standen nicht viele Alternativen zur Verfügung. Drei Bankplätze waren wegen der vielen Ausfälle unbesetzt geblieben. Und so verlief die zweite Halbzeit so wie die erste: Bayer war bemüht, hatte aber gegen gut gestaffelte Berliner keine zündenden Ideen im Spielaufbau. Viele Ungenauigkeiten - allerdings auf beiden Seiten - prägten das Offensivspiel.

So zählten nach 70 Minuten zwei Freistöße für Leverkusen zu den einzigen Highlights. Beide Male hatte Dodi Lukebakio Julian Baumgartlinger, der für Bayer seine hunderste Partie bestritt, gefoult. Beide Male trat Demirbay an, doch er verzog sowohl aus 30 Metern (55.) als auch aus 18 Metern (67.). Bayer konnte froh sein, dass die Berliner weiter abwartend agierten. Vor große Aufgaben wurde die Leverkusener Defensive nicht gestellt.

Zweite Hälfte ohne Schuss auf´s Tor

Möglicherweise war bei der Hertha noch die 2:5-Pleite gegen Borussia Dortmund vom vergangenen Spieltag im Hinterkopf, so dass die Labbadia-Elf eher vorsichtig agierte. Bayer kämpfte mit den vielen Ausfällen und hatte eventuell noch die Europa-League-Partie vom vergangenen Donnerstag gegen Hapoel Be'er Scheva (4:1) in den Knochen. Was auch immer der Grund war: In der zweiten Hälfte gab es von beiden Seiten nicht einen Schuss, der auf des Gegners Tor ging. Dennoch hätte es für Bayer fast noch gereicht: In der Nachspielzeit verfehlte Lars Bender das Hertha-Tor mit einem Kopfball nach einem Freistoß von der linken Strafraumseite denkbar knapp.

Als nächstes bei den Schlusslichtern Nizza und Schalke

In der Bundesliga reist Bayer am kommenden Spieltag in die Niederungen der Bundesliga. Am Sonntag ist um 18 Uhr Anpfiff bei der Auswärtspartie beim Tabellenschlusslicht FC Schalke 04. Zuvor steht der 5. Spieltag der Europa League auf dem Spielplan. Die Bosz-Elf tritt als Tabellenführer der Gruppe C am Donnerstag (21 Uhr) beim Gruppenletzten OGC Nizza an.