Das einzige Tor des Spiels machte Kai Havertz (54.). Damit verhalf er seinem Team nicht nur zum dritten Tabellenplatz, sondern stellte auch einen neuen Rekord auf. Keinem anderen Spieler sind vor seinem 21. Geburtstag 35 Tore in der Bundesliga gelungen.

Viele Änderungen in der Startelf

Bayer Leverkusen setzte angesichts der 1:4-Niederlage gegen Wolfsburg und der Belastung durch das vierte Spiel in zwölf Tagen auf ein komplett verändertes Team. Weiser und Wendell waren erst gar nicht im Kader, Tapsoba, Demirbay, Bellarabi und Diaby nahmen auf der Bank Platz. Dafür neu in die Startelf kamen Leon Bailey, Daley Sinkgraven, Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic, Jonathan Tah und Florian Wirtz.

Chancenarme erste Halbzeit

Trotz der vielen frischen Kräfte tat sich Leverkusen in der ersten Halbzeit schwer. Bayer hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz (70 Prozent), spielte aber keine gefährlichen Torchancen heraus. Freiburg stand kompakt, verteidigte sehr aufmerksam und machte fast das 1:0. Kurz vor der Halbzeit lief Lucas Höler nach einem perfekten Steilpass von Roland Sallai frei auf Hradecky zu, setzte den Ball aber knapp neben den Pfosten. So ging es torlos in die Pause.

Kurz nach Start der zweiten Halbzeit kam Leverkusen dann das erste Mal richtig gefährlich vor das Freiburger Tor und erzielte mit dem ersten Torschuss direkt den Führungstreffer. Kai Havertz spielte im Freiburger Strafraum einen sehenswerten Doppelpass mit Leon Baily und spitzelte den Ball schließlich von der Ecke des Fünfmeterraums durch Schwolows Beine ins Tor (54.).

Rekord-Spieler Kai Havertz

Für Havertz war es nicht nur das 35. Bundesliga-Tor seiner Karriere, sondern auch die erste direkte Torbeteiligung in einem Spiel gegen Freiburg. In den bisherigen sechs Spielen war ihm weder ein Tor noch ein Assist gegen den SCF gelungen.

Kurz nach dem Tor war Schluss für Havertz, für ihn kam Diaby ins Team (66.). Außerdem spielte mittlerweile Lucas Alario für Daley Sinkgraven. Auch die Freiburger wechselten. Unter anderem kam Jonathan Schmid in die Partie, der kurz nach seiner Einwechselung fast für das 1:1 sorgte. Aber Hradecky konnte den Schuss aus 20 Metern zur Ecke klären.

In der Folge wurden die Freiburger immer stärker. Nils Petersen hatte in der 88. Minute die große Chance auf den Ausgleich, konnte eine Flanke per Direktabnahme vom Elfmeterpunkt aber nicht im Tor der Leverkusener unterbringen.

Nächster Gegner: Bayern München