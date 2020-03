Leverkusener Doppelschlag in der Anfangsviertelstunde

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste aus Frankfurt bereits nach zwei Minuten. Der Ex-Frankfurter Lukas Hradecky im Leverkusener Tor parierte einen Flachschuss von Daichi Kamada. Bayer war jedoch auch direkt in der Partie und ging nur zwei Minuten nach der Frankfurter Chance mit 1:0 in Führung. Kai Havertz musste nach toller Vorarbeit von Moussa Diaby aus kurzer Distanz nur noch einschieben (4.).

Nach einer Viertelstunde erhöhte Bayer nach ähnlichem Muster auf 2:0. Diesmal spielte Paulinho den Ball von der linken Seite in die Mitte, wo Karim Bellarabi bereitstand und ebenfalls nur noch einschieben musste (15.).

Sven Bender verletzt sich am Knie

Leverkusen hatte nach dem frühen Doppelschlag das Spielgeschehen im Griff - erarbeitete sich weiterhin Chancen und ließ hinten nichts anbrennen. Kurz vor dem Seitenwechsel musste Leverkusen verletzungsbedingt das erste Mal wechseln. Sven Bender hatte sich bei einer Grätsche das Knie verdreht.

Paulinho mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel spielte weiterhin nur der Gastgeber. Zunächst wurde ein Treffer von Havertz aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen. Eine Minute schlug der Ball erneut im Tor ein - Der 19-Jährige Paulinho spielte sich mit Bellarabi durch die gesamte Frankfurter Hintermannschaft und traf elegant zum 3:0 (49.).

Eintracht Frankfurt zeigte sich dann zum ersten Mal seit langer Zeit im gegnerischen Strafraum - Innenverteigier Martin Hinteregger schnupperte an seinem siebten Saisontor - der Österreicher brachte den Ball jedoch aus kürzester Distanz nicht an Hradecky vorbei. (54.)

Nur eine Minuten später setzte Paulinho auf der anderen Seite dann noch einen drauf. Nach tollem Pass von Kai Havertz schob der Brasilianer den Ball an Kevin Trapp zum 4:0 vorbei (55.).In Folge beruhigte sich das Spiel - Leverkusen nahm das Tempo raus und brachte den zu keiner Zeit gefährdeten Sieg souverän über die Zeit.

Leverkusen springt auf Platz vier

Mit dem fünften Bundesligasieg aus den letzten sechs Partien setzt sich Bayer in der Spitzengruppe der Tabelle fest und liegt mit 47 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

Am Donnerstag (12.03.2020, 21 Uhr) ist Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Glasgow Rangers zu Gast. In der Bundesliga trifft die Werkself am Montag (16.03.2020, 20.30 Uhr) auf Werder Bremen.