Kölns Trainer Markus Gisdol veränderte seine Mannschaft nach der klaren Niederlage gegen Leverkusen auf vier Positionen. Katterbach, Mere, Drexler und Duda kamen für Jakobs, Cestic, Andersson und Jannes Horn neu in die Startelf.

Leipzig überlegen

Die erste Halbzeit gehörte über weite Strecken erwartungsgemäß Leipzig. Bereits nach zwei Minuten traf Amadou Haidara zum vermeintlichen 1:0, aber das Tor wurde aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen. Später scheiterte Angelino erst an Meré und dann an Horn.

Köln kam dann immer besser ins Spiel und hatte kurz vor der Pause selbst die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Aber Drexler konnte eine gute Flanke von Katterbach nicht unter Kontrolle bringen. So blieb es beim 0:0.

Gute Kölner Defensive

In der zweiten Halbzeit war Leipzig zwar weiter tonangebend. Aber im letzten Drittel fehlte RB die nötige Kreativität, der 1. FC Köln verteidigte engagiert und gut. Dazu kam, dass Leipzig weiter fahrlässig mit den Chancen umging. So schoss Kevin Kampl zum Beispiel in der 65. Minute freistehend aus 15 Metern über das Tor.

In einer spannenden Schlussphase erhöhte Leipzig den Druck auf Köln, aber ein Tor gelang nicht. Die Kölner Defensive blieb stabil. Kurz vor Schluss hatte der 1. FC sogar noch die Chance auf den Sieg. Aber Thielmanns abgefälschter Schuss aus 16 Metern ging knapp vorbei. Und so blieb es beim torlosen Unentschieden.

Nächster Gegner: Augsburg

Am Ende holt Köln einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Der nächste Gegner nach der kurzen Winterpause ist der FC Augsburg (02.01.2020, 15:30 Uhr).