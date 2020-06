Den Anschlusstreffer für Köln machte Cordoba (92.). Die Tore für Union Berlin erzielten Marvin Friedrich (39.) und Christian Gentner (67.). Mit dem Sieg rücken die Berliner in der Tabelle an den 1. FC Köln heran. Beide Mannschaften stehen jetzt bei 35 Punkten. Köln muss damit weiter auf den Klassenerhalt warten.

Trainer Markus Gisdol startete mit zwei Veränderungen im Vergleich zum 1:1 in Augsburg. Nach abgesessener Rotsperre rückte Sebastiaan Bornauw wieder in die Startelf, dafür nahm Leistner auf der Bank Platz. Für Jakos sollte eigentlich Thielmann ins Team kommen, er verletzt sich aber beim Aufwärmen. Deshalb spielte Dominick Drexler.

Wenige Höhepunkte in erster Hälfte

Die erste Halbzeit war über lange Strecken arm an Höhepunkten. Aber die Unioner spielten engagierter und machten deshalb in der 39. Minute die verdiente 1:0-Führung. Einen Eckball von Trimmel konnte Friedrich am Fünfmeterraum mit einem wuchtigen Kopfball im Tor der Kölner unterbringen. Köln schaffe es in der ersten Halbzeit nicht wirklich gefährlich vor das Tor der Berliner.

Das funktionierte in der zweiten Halbzeit besser. Das Team von Markus Gisdol wurde immer gefährlicher. Mark Uth (59.) und Florian Kainz (62.) hatten große Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Aber Unions Torhüter Gikiewicz pariert zwei Mal stark.

0:2 aus dem Nichts

Köln drückte auf den Ausgleich, aber plötzlich machten die Berliner das Tor und erhöhten auf 2:0. Marius Bülter schlug einen Ball in den FC-Strafraum, dort stand Gentner am Fünfmeterraum völlig frei und nagelte den Ball unter die Latte (67.). Kurz vor Schluss gelang Cordoba noch der Anschlusstreffer (92.), der allerdings zu spät kam.

Das nächste Spiel für Köln steht am Mittwoch an, dann geht es gegen Bayer Leverkusen (17.06.2020, 20:30 Uhr).