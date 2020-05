Köln verspielt Sieg gegen Mainz

Köln erwischt perfekten Start

Der FC erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach vier Minuten wurde Mark Uth im Mainzer Strafraum von Moussa Niakhaté umgestoßen und bekam einen Foulelfmeter zugesprochen. Den verwandelte der Gefoulte sicher zur frühen Führung (6.). Die Gäste wirkten nicht geschockt und kamen in der 11. Minute zur einer Großchance, die Jean-Paul Boetius aber fahrlässig liegen ließ.

Auch danach ging es munter hin und her, die nächste Großchance hatten aber erneut die Mainzer. Karim Onisiwo scheiterte in der 30. Minute an FC-Torhüter Timo Horn. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde Köln noch einmal dominanter, mehr als ein guter Schuss von Florian Kainz (44.) kam allerdings nicht dabei heraus.