Köln verliert in letzter Sekunde gegen Hoffenheim

In Halbzeit zwei erwischte Hoffenheim den perfekten Start. Der gerade eingewechselte Sargis Adamyan, der in der letzten Saision noch unter Achim Beierlorzer bei Jahn Regensburg spielte, erzielte mit seinem zweiten Ballkontakt den Ausgleich (48.). Der FC wirkte verunsichert- fing sich aber nach zehn Minuten. Nach einer Flanke von Jonas Hector klärte Robert Skov in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Cordoba.

Locadia schockt Köln