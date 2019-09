Zuvor hatte Ibisevic in 14 Partien gegen Köln zehnmal getroffen, nun erneut. Es dauerte nur vier Minuten, da machte er es nochmal: Beim 0:2 hatte er eine Hereingabe des Ex-Kölners Lukas Klünter verwandelt, dieses Mal nahm er eine Vorlage von Darida auf und erzielte den dritten Berliner Treffer.

Köln war zunehmend frustriert, was sich mit jeder weiteren Minute bemerkbar machte. So brachten die Berliner den Sieg am Ende ohne Probleme nach Hause und setzten durch Dedryck Boyata noch einen drauf (83.).

" Verteidigt, wie es in der Liga nicht würdig ist"

FC-Coach Beierlorzer mahnte nach der Partie an: " Heute haben wir so verteidigt, wie es der Liga nicht würdig ist. Das muss man ganz klar so sagen. " Trotz allem sah er auch Gutes: " Dass wir trotz alldem Situationen sehr, sehr gut ausgespielt haben. Uns Chancen erspielt haben, wo wir dann auch die Null stehen haben, das sind Aspekte, wo wir ganz gezielt arbeiten müssen. "