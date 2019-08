Nach dem Traumstart gegen Augsburg folgte am Freitagabend (23.08.2019) am zweiten Spieltag der Bundesliga für den BVB fast die Bruchlandung: Erst in der Schlussphase drehte der Vizemeister die Partie in Köln mit 3:1 zu seinen Gunsten. Die Tore erzielten Domenick Drexler für die Kölner (29.) sowie Jadon Sancho (70.), Achraf Hakimi (85.) und Paco Alcacer (90.+4) für den BVB.

Die Dortmunder hatten zwar hohe Ballbesitzanteile, wirkten allerdings besonders im ersten Durchgang kreativ- und ideenlos. Der Aufsteiger hielt lange mit starker Defensivarbeit dagegen.

Standard bringt FC in Führung

Die Partie im Kölner Stadion begann der Aufsteiger aus dem Rheinland verhalten. In den ersten zehn Minuten überließen die Gastgeber den Dortmundern komplett die Spielkontrolle. Doch dann kam der Aufsteiger besser ins Spiel: Jhon Cordoba verpasste nach guter Hereingabe von Anthony Modeste knapp (17.).