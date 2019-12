Auch nach 30 Minuten hatte der 1.FC Köln alles im Griff - ohne dabei oft vor das Tor von Werder-Torwart Jiri Pavlenka zu kommen. Versuche von Ehizibue und Thielmann gingen deutlich über das Tor (31.) Bitter für die Kölner - Kapitän Jonas Hector musste noch in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden.

Matchwinner Cordoba

Auch in Folge ging vieles beim FC über die schnellen Außen oder über lange Bälle von Innenverteidiger Rafael Czichos. So auch kurz vor der Halbzeit - der Ball landete bei Dominick Drexler, der per Direktabnahme quer zu Jhon Coroba legte. Der Kolumbianer musste nur noch ins leere Tor einschieben und erzielte sein 4. Saisontor (39.).

Es blieb bei der hochverdienten Halbzeitführung gegen offensiv mehr als harmlose Bremer, die die erste Hälfte komplett ohne Torabschluss beendeten.

"Neun Punkte aus drei Spielen" - Gisdol erleichtert in die Pause. Sportschau. Verfügbar bis 21.12.2020. Das Erste.

Bremen wacht spät auf

Direkt nach Wiederanpfiff hatte der FC eine nächste gute Chance durch den für Hector eingewechselten Birger Verstraete (48.) Insgesamt nahm das Spiel an Tempo zu - auch die Gäste zeigten sich mal in der gegnerischen Hälfte und kamen zu ihren ersten Torabschlüssen.

In der Schlussphase versuchte Bremen alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Ein Schuss von Milot Rashica knallte an die Latte (83.) - kurze Zeit später lag der Ball im Kölner Tor, Claudio Pizarro stand jedoch im Abseits. In der Nachspielzeit sicherte FC -Schlussmann Timo Horn mit einer Glanzparade den Kölner Sieg (90.+3).