"Das ist nicht unser Anspruch. Das müssen wir sicher analysieren. In der zweiten Halbzeit haben wir es ein bisschen besser gemacht. Wir kommen zurück" , sagte Paderborns Keeper Leopold Zingerle nach der Partie bei DAZN.

Paderborns Trainer Steffen Baumgart setzte beinahe auf die gleiche Startelf wie beim 2:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende. Nach dem Pokalspiel in Leverkusen (0:1) am Dienstag mussten Jannik Huth, Laurent Jans, Kai Pröger und Streli Mamba auf der Bank Platz nehmen, Klaus Gjasula fehlte wegen einer Gelbsperre. Dafür rückten Zingerle, Mohamed Dräger, Sebastian Vasiliadis, Gerrit Holtmann und Ben Zolinski in die erste Elf.