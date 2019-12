Hoffenheims beste Möglichkeit in der ersten Hälfte hatte Robert Skov in der 26. Minute. Einen Freistoß aus gut 30 Metern schoss der Däne direkt auf das Tor von Dortmunds Schlussmann Roman Bürki. Die Flugkurve war tückisch, der Ball flatterte und Bürki wäre chancenlos gewesen - doch die Latte rettete den BVB in dieser Szene.

Der BVB verzweifelt an Baumann

Die erste Torchance nach der Pause hatte dann wieder der BVB. Götze spielte Jadon Sancho frei, der es mit zwei Hoffenheimern aufnahm und dann im richtigen Moment querlegte zu Brandt. Der Nationalspieler kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Baumann machte sich ganz lang und lenkte den Ball um den Pfosten (50.).

Adamyan und Kramaric schocken Dortmund