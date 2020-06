Rückschlag für Bayer im Kampf um die Königsklasse

Bayer Leverkusen hat im Fernduell mit Borussia Mönchengladbach um Platz vier einen Rückschlag erlitten. Bei Hertha BSC verlor die Werkself am Samstag (20.06.2020) nach enttäuschender Leistung mit 0:2 (0:1) und rutschte auf den fünften Tabellenplatz ab. Die Entscheidung um den Einzug in die Champions League fällt am letzten Spieltag.