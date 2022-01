Auf dem holprigen Rasen im Olympiastadion war Hertha zunächst die aktivere Mannschaft, doch nach etwa einer Viertelstunde drehten die Rheinländer auf und tauchten im Zweiminutentakt gefährlich im Strafraum der Hausherren auf: Louis Schaub und Ondrej Duda vergaben eine Doppelchance (19. Minute), dann schoss Mark Uth aus 15 Metern knapp am Hertha-Tor vorbei (21.), ehe erneut Schaub einen Schuss über die Latte setzte (23.).

Großchance für Hertha

Wenig später stand nach einem Stellungsfehler von Kilian Hertha-Stürmer Myziane Maolida völlig frei vor dem Gäste-Tor: Doch Köln-Torwart Marvin Schwäbe, der sich aktuell im Konkurrenzkampf mit Timo Horn beweisen muss, rettete mit einer starken Fußabwehr (28.).

Modeste leitet Kölner Doppelschlag ein

Stattdessen trafen dann die Kölner: Eine Uth-Flanke von der linken Außenbahn fand Anthony Modeste zentral im Strafraum, der Stürmer köpfte den Ball zur Gäste-Führung ins Netz (29.).

Wenig später konnten die Kölner noch erhöhen: Nach einem schwachen Klärungsversuch der Hertha kam der frühere Berliner Ondrej Duda an der Strafraumgrenze in halbrechter Position per Dropkick zum Abschluss. Der Ball landete flach im Tor (32.).

Schiedsrichter Stieler muss aufhören

Zur zweiten Halbzeit übernahm ein anderer Schiedsrichter die Spielleitung: Tobias Stieler hatte sich in der ersten Halbzeit eine Zerrung zugezogen, anstelle des Hamburger Referees pfiff Alexander Sather, vorher vierter Offizieller, die zweite Halbzeit an.

Berliner Anschlusstor per Freistoß

Berlin gab nicht auf und kam glücklich zum Anschlusstreffer: Vladimir Darida schlug einen Freistoß von der linken Seite gefühlvoll in den Strafraum, wo Maolida zum Kopfball hochstieg, ihn aber nicht erreichte. Der Ball flog weiter aufs Tor und landete im Netz, Torwart Schwäbe konnte nicht mehr reagieren (57.).

In der 68. Minute kamen die Kölner dann wieder zu einer guten Torchance: Nach einem verunglückten Rückpass von Niklas Stark musste Hertha-Torwart mit der Hand an den Ball, um ein Gegentor zu verhindern. Bei dem fälligen indirekten Freistoß aus etwa sechs Metern Torentfernung scheiterte Uth an Hertha-Torwart Schwolow.

Köln behielt die Partie im Griff, die ganz gefährliche Hertha-Offensive blieb aus. Stattdessen konnte Köln bei einem Konter alles klar machen: Jan Thielmann umkurvte Torwart Schwolow und schoss zum 3:1 für die Gäste ein (90.+1).

Köln nun gegen den FC Bayern

Nach dem Sieg in Berlin belegt Köln den sechsten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Europapokal-Teilnahme berechtigt. Am kommenden Samstag, 15. Januar, empfangen die Kölner um 15.30 Uhr den Tabellenführer FC Bayern München.

Stand: 09.01.2022, 17:40