Borussia Mönchengladbach hat nach dem positiven Trend der vergangenen Wochen einen Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Adi Hütter verlor bei Hertha BSC mit 0:1 und steckt weiter in der unteren Tabellenhälfte fest.

Richter nutzt die erste gute Chance des Spiels

Zu Beginn entwickelte sich eine recht zerfahrene Partie in Berlin. Schon in der 2. Minute gab es für Gladbachs Jordan Beyer die erste Gelbe Karte - mit den Chancen ging es bei den beiden Teams jedoch nicht so fix. Bis zur 40. Minute gab es keine ganz großen Möglichkeiten, die Borussen kontrollierten die Partie, ohne besonders gefährlich zu werden. Stattdessen schlug Hertha zu - Marco Richter nutzte einen Abpraller und erzielte per Seitfallzieher das 1:0 für Berlin.

Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff hätten die Hauptstädter sogar beinahe erhöht. Nach einer Freistoßflanke von Marvin Plattenhardt kam Marton Dardai zum Kopfball und zwang Gladbach-Keeper Yann Sommer zu einer starken Parade.