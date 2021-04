Hertha-Trainer Pal Dardai war zwiegespalten: "Es ist ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf, den nehmen wir mit. Wir sind mit der Führung nicht gut klargekommen. Bis zur Halbzeit war es Chaos. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt. Leider hat der Lucky Punch gefehlt."

Video starten, abbrechen mit Escape Dardai: "Wäre besser gewesen, wenn der Gegner mit elf Spielern weiterspielt". Sportschau. . 00:42 Min. . Verfügbar bis 10.04.2022. Das Erste.

Plea und Stindl drehen Rückstand

Alassane Plea (27.) und Lars Stindl (38., Foulelfmeter) hatten das Spiel nach der Führung von Santiago Ascacibar (23.) für die Gladbacher gedreht, die einen Großteil der Partie nach der Roten Karte für Yann Sommer (13., Notbremse) in Unterzahl absolvierten. Jhon Cordoba (49.) glich für Hertha aus. Der Sieg von Arminia Bielefeld am Freitagabend (1:0 gegen Freiburg) hatte Herthas Lage im Tabellenkeller zusätzlich verschärft.

Der Druck, gegen die zuletzt wiedererstarkten Gladbacher möglichst dreifach zu punkten, war groß. Zu Nervosität und Unsicherheit führte dieser zunächst aber nicht. Die Berliner agierten gegen das frühe Gladbacher Pressing defensiv gut sortiert. Offensiv waren lange Bälle auf Angreifer Cordoba das Mittel der Wahl.

Sommer sieht Rot

Der Kolumbianer hatte zwar anfangs Mühe, den Ball für die nachrückenden Teamkollegen zu kontrollieren, stand dann aber im Mittelpunkt: Nach feinem Zuspiel von Marton Dardai gewann Cordoba das Laufduell mit dem herauseilenden Sommer. Gladbachs Schlussmann traf ihn außerhalb des Strafraums am Schienbein - der Platzverweis war folgerichtig. Die Überzahl gab Hertha merklich Selbstvertrauen.

Die Berliner erhöhten die ohnehin vorhandene Aggressivität in den Zweikämpfen, suchten den Weg nach vorne und kombinierten dabei teils ansehnlich. Belohnt wurde der Einsatz von Ascasibar. Der Argentinier, der den Gelb-gesperrten Lucas Tousart ersetzte, traf sehenswert aus der Distanz. Hertha setzte nach, Cordoba prüfte Sommer-Ersatz Tobias Sippel (24.).

Foul von Stark an Thuram

Jubeln durfte kurz darauf aber Gladbach. Nach guter Vorarbeit von Marcus Thuram sprintete Plea der Blau-Weißen Defensive davon und traf zum Ausgleich. Der Vorteil, den sich Hertha verdient hatte, war nicht nur im Ergebnis dahin. Die Gastgeber büßten Tempo und Struktur in ihren Aktionen ein. In Unterzahl dominierte Gladbach das Mittelfeld. Und es kam noch schlimmer: Der bis dato überzeugende Kapitän Niklas Stark foulte Thuram dilettantisch. Den fälligen Elfmeter verwandelte Stindl sicher.

Nach der turbulenten ersten Hälfte reagierte Hertha-Coach Pal Dardai und wechselte in der Pause gleich dreifach. Das Ziel: Mehr Druck in der Offensive. Der Plan ging auf. Die Gastgeber bespielten verstärkt die Außen und belohnten sich früh. Eine Hereingabe von Cunha drückte Cordoba über die Linie. Der Treffer zählte erst nach Videobeweis. Hertha konnte den Druck nach der folgenden Drangphase nicht lange aufrechterhalten. Chancen wie durch Matteo Guendouzi (60.) wurden seltener. Ein möglicher Elfmeterpfiff nach Foul an Thuram (72.) blieb aus.

Gladbach muss schon am kommenden Samstag (17.04.2021) gegen Eintracht Frankfurt antreten. Die Hertha tritt am Sonntag (18 Uhr) bei Keller-Konkurrent 1. FSV Mainz 05 an - beide Partien gibt es im Live-Ticker bei sportschau.de.

Ausschnitte in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 10.04.21, 18 Uhr