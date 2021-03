Wenn, dann ging es für die "Werkself" zunächst über das Mittel der hohen Bälle. Ein toll geschlagener Freistoß aus dem Halbfeld von Kerem Demirbay wurde zur Kopfballvorlage für Stürmer Patrik Schick, doch die Kugel rutschte ihm über den Scheitel ins Aus (11.). Kurz darauf war es wieder Schick, der eine Chance vergab: Statt den gar nicht mitgelaufenen Mitspieler im Zentrum zu suchen und aus kurzer Distanz doch nochmal querzulegen, wäre der direkte Abschluss die bessere Wahl gewesen (15.).

Starkes Hertha-Umschaltspiel und fragwürdige Bayer-Restverteidigung

Bayer 04 hatte mehr Ballbesitz, zwischenzeitlich über 70 Prozent, erarbeitete sich mehr Räume, aber aus dem Spiel heraus fehlte die letzte Konsequenz. Die "Werkself" tat sich gegen einen kompakt stehenden Gegner schwer. Mitten in der Leverkusener Druckphase schlug Berlin dann wieder eiskalt zu. Charles Aranguiz verlor im Zentrum den Ball, dann ging es schnell. Lukebakio bekam die Kugel in den Lauf und setzte Cunha in Szene, der vor Bayer-Keeper Grill eiskalt blieb. 0:2 aus Sicht der Leverkusener.

Cordoba nutzte nach einer erneut fragwürdigen Restverteidigungsarbeit der Leverkusener dann das heillose Chaos im Bayer-Sechzehner sogar noch zum dritten Berliner Treffer nach einer guten halben Stunde. "Da müssen wir besser verteidigen, besser unsere Restverteidigung organisieren" , hatte Bosz schon nach der letzten Pleite gegen Bielefeld (1:2) eingefordert. Seine Mannschaft zeigte sich jedoch der Gegenwehr nach gegnerischem Umschaltspiel unfähig - eine Halbzeit zum Vergessen aus Bayer-Sicht.

Auch Systemumstellung bleibt wirkungslos

Bosz reagierte und stellte um auf eine Doppelspitze. Angreifer Lucas Alario positionierte sich an der Seite von Schick, außerdem kam Nadiem Amiri in die Partie (46.). Demarai Gray und Demirbay mussten weichen.

Viel lief aber weiterhin nicht zusammen. Cordoba und Cunha prüften stattdessen direkt nacheinander Bayer-Torwart Grill (50.), Leverkusen hatte weiterhin große Schwierigkeiten nach eigenen Ballverlusten. Das vermeintliche 4:0 für Berlin durch Lukebakio wurde nicht gegeben, weil Cordoba zuvor ein Handspiel begangen hatte (53.).

U21-Nationaltorhüter Grill zeichnet sich aus

Im Gegenzug vergab der glücklose Schick aus nächster Nähe die beste Leverkusener Möglichkeit, Hertha-Torhüter Rune Jarstein zeigte einen starken Reflex (54.). Der an den vorangegangenen Gegentreffern schuldlose Leverkusener U21-Nationaltorwart Grill parierte im Anschluss noch stark gegen Cunha und Lukebakio (66.) und verhinderte Schlimmeres. Auch in der Schlussphase blieb das Chancenplus auf Seiten der Hertha, Grill rettete noch klasse gegen Krzysztof Piatek (88.).

Nach der Länderspielpause gegen Schalke 04

Nach der anstehenden Länderspielpause geht es für Bayer Leverkusen ins NRW-Duell gegen den akut abstiegsbedrohten FC Schalke 04 (Samstag, 03. April, 15.30 Uhr).