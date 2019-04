Gladbach kassiert Heimniederlage

Pléa verkürzt für Gladbach

Der Treffer schien eine Vorentscheidung zu sein, doch Gladbach steckte nicht auf. Nach guter Vorlage von Florian Neuhaus kam Alassane Pléa im Gäste-Strafraum zum Abschluss, er spitzelte den Ball an RBL-Torwart Peter Gulacsi vorbei ins Netz. Pléas zwölfter Saisontreffer machte den "Fohlen" Hoffnung.

Gladbach machte danach immer mehr Druck: Pléa per Kopfball (67.) und Thorgan Hazard mit einem strammen Schuss (82.) hatten die Chance zum Ausgleich.

Leipzig wirkte plötzlich nicht mehr so sattelfest, konterte aber immer wieder gefährlich - etwa durch Timo Werner, der aber an Sommer scheiterte (71.). Am Ende hielt die knappe Leipziger Führung bis zum Abpfiff.

"Ich denke, dass wir ein richtig gutes Heimspiel gemacht haben. Ich kann der Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen, wir haben alles versucht" , sagte der enttäuschte Borussia-Trainer Dieter Hecking. "Es ist schade, denn selbst ein Punkt hätte uns heute schon sehr geholfen."

Rückstand auf Platz vier könnte wachsen

Nach der Niederlage belegen die Borussen weiter den fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf den vierten Champions-League-Platz könnte am Montag auf vier Punkte anwachsen, wenn Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg gewinnen sollte.