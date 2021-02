Rexhbecaj schießt Köln zum Derbysieg

Im Anschluss passierte nicht viel. Köln spielte kaum gefährlich nach vorne, Gladbach fiel gegen die defensiv gut eingestellten Kölner nicht viel ein. So plätscherte die Partie bis zur Pause ohne Höhepunkte hin.

Rexhbecaj entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel passierte dann auch kaum etwas - bis sich Gladbachs Stefan Lainer einen großen Bock erlaubte. Der Österreicher spielt völlig unbedrängt den Ball in die Füße von Rexhbecaj, der die Einladung dankend annahm und den FC erneut in Führung schoss. Die Borussia versuchte nun Druck aufzubauen. Aber statt dem Ausgleich, wäre der rheinische Rivale per Konter fast zum 3:1 gekommen - Yann Sommer im Gladbacher rettete stark gegen Duda (61.).

Köln zog sich in der Schlussphase völlig zurück, die Fohlen drückten: Stindl verzog bei einem Abschluss (77.). Der FC verteidigte mit allem, was er zur Verfügung hatte. Trotz des hohen Ballbesitzanteils fiel den Gastgebern insgesamt zu wenig ein, um die leidenschaftlichen Kölner zu überwinden.

Gladbach gegen Europapokalkonkurrent

Nach dem zweiten Bundesliga-Erfolg in Folge gehen die Kölner nun etwas entspannter in die kommende Aufgabe bei Eintracht Frankfurt am nächsten Sonntag (14.02.2021) und könnten dabei der Borussia bei einem erneuten Dreier sogar Schützenhilfe im Kampf um die Königsklasse geben. Borussia Mönchengladbach steht vor einem wichtigen direkten Duell mit Mitkonkurrent VfL Wolfsburg .

Stand: 06.02.2021, 20:27