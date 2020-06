Gladbach schafft CL-Qualifikation

In der Nachspielzeit erzielte Herthas Vedad Ibisevic noch den Anschlusstreffer für die Gäste - es blieb aber Ergebniskosmetik. Kurz darauf ertönte der Abpfiff.

Damit schlossen die Borussen eine für sie herausragende Saison mit 65 Punkten ab und sind zum sechsten Mal in den vergangenen neun Jahren im Europapokal dabei. Erstmals seit Einführung der Drei-Punkte-Regel holten sie dabei in beiden Halbserien mindestens 30 Zähler. Für Mönchengladbach steht nach 2015 und 2016 nun die dritte Champions-League-Teilnahme an, die den Gladbachern allein Im Vergleich zur Europa League 20 Millionen Euro Mehreinnahmen bringt - ein willkommene Finanzspritze in der Corona-Zeit.