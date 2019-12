Hertha kontrolliert erste Hälfte

Die Gäste aus Gladbach starteten verhalten in die Partie - die Hertha übernahm in der Anfangsphase die Kontrolle und war bissiger in den Zweikämpfen. Auch Chancen hatten in den ersten 30 Minuten nur die Berliner. Eduard Löwen scheiterte mit einem Freistoß aus knapp 25 Metern an der Latte (22.), Dodi Lukebakio setzte einen Linksschuß nur knapp am linken Pfosten vorbei (28.).

Kurz vor dem Seitenwechsel kamen dann auch die Gladbacher das erste Mal richtig gefährlich vor das gegnerische Tor. Marcus Thuram scheiterte aus elf Metern an Hertha-Schlussmann Rune Jarstein (39.). Mehr kam von Gladbach in der ersten Hälfte nicht.