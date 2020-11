Uth trifft per Freistoß

Was bei Uth aus dem Spiel heraus nicht funktionierte, klappte bei ruhendem Ball umso besser. In der 36. Minute traf der Angreifer mit einem direkt verwandelten Freistoß zum verdienten Ausgleich. Goncalo Paciencia hatte die Schalker Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Robin Zentner im Mainzer Tor (40.). Stattdessen gab es auf der anderen Seite den zweiten Foulelfmeter für Mainz, nachdem Mateta im Laufuell mit Kabak zu Fall gekommen war. Der Gefoulte trat selbst an und brachte Mainz mit seinem zweiten Treffer in Führung (45.+2). Kurz vor dem Pausenpfiff vergab der FSV-Angreifer sogar noch eine Großchance zum 3:1, aber Rönnow parierte.

Kurz nach der Pause hätte Kabak den verschuldeten Elfmeter fast wiedergutgemacht, sein Ausgleichstreffer nach einer Ecke wurde aber wegen Handspiels zurückgenommen (51.). Es ging nun hin und her. Der starke Rönnow verhinderte im Eins-gegen-eins das nächste Gegentor durch Burkardt (57.). Für Schalke hatten Paciencia (65./73.) und Uth (70.) weitere Gelegenheiten auf den Ausgleich.