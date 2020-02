1. FSV Mainz 05

In der 78. und 79. Minute hatte Robin Quaison gleich zwei gute Einschussmöglichkeiten. Zunächst scheiterte der Mainzer Angreifer mit seinem Schuss aus kurzer Distanz an Jonjoe Kennys Fuß-Blockade, kurz darauf schoss er den Ball aus sieben Metern an die Querlatte.

Die Schalker ließen mit zunehmender Spieldauer zwar immer mehr nach, sie hatten in letzter Sekunde durch McKennie nach einem Eckball aber noch die große Kopfballchance - doch der Ball strich um Zentimeter am Mainzer Tor vorbei. "Wir standen defensiv sehr stabil, bis auf die letzte Ecke. Da müssen wir am Mann bleiben. Wenn der reingeht, bringen wir uns um den Lohn", mahnte Brosinski nach dem Spiel.

Am kommenden Spieltag empfängt Schalke RB Leipzig zum Topspiel am Samstag (22.02.2020, 18.30 Uhr), Mainz 05 muss wieder am Sonntag (18 Uhr) auswärts beim VfL Wolfsburg ran.