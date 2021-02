BVB kassiert erneuten Rückschlag gegen Freiburg

Borussia Dortmund hat am Samstag beim 1:2 (0:0) gegen den SC Freiburg einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen und verliert langsam den Anschluss an die Spitzenplätze der Bundesliga. Dortmund liegt nun schon drei Punkte hinter Platz vier, der zur Königsklasse berechtigt. "Ein absoluter Scheißtag von uns" , sagte Kapitän Marco Reus. Die Tore für Freiburg erzielten Woo-yeong Jeong (50.) und Jonathan Schmid (52.). Den Dortmunder Anschlusstreffer markierte Youssoufa Moukoko (76.).

Zerfahrener erster Durchgang

Der erste BVB-Abschluss brachte direkt eine Menge Gefahr. Emre Can stand bei seinem Schuss die Latte des Freiburger Tores im Weg (5.). Dann waren die Freiburger Standardspezialisten am Zug: Bei einem Freistoß rutschte Nicolas Höfler knapp an der Führung für Freiburg vorbei, im Gegenzug verpasste Erling Haaland den Dortmunder Treffer (12.).

Nach der lebhaften Anfangsviertelstunde flachte das Spielniveau ab. Die Abwehrreihen der Mannschaften konnten problemlos den Gegner vom Tor weghalten, das Spiel hielt sich hauptsächlich im Mittelfeld auf. Große Torchancen erspielte sich keines der Teams bis zum Seitenwechsel.