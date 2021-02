Harmlose Kölner verlieren in Frankfurt

Die Partie endete am Sonntagnachmittag mit 2:0 (0:0) für die klar überlegenen Frankfurter.

Die Kölner hatten drei der vorherigen vier Bundesliga-Spiele gewonnen, zuletzt das Derby in Mönchengladbach. Dementsprechend hatte das Team von FC-Trainer Markus Gisdol allen Grund, selbstbewusst in die Mainmetropole zu reisen.

Gegen die formstarken Hessen kamen die Gäste aber nur kaum zum Zuge. In der Anfangsphase hielten die Kölner die offensivstarken Frankfurter gut in Schach. Doch nach rund 15 Minuten kam die Eintracht immer mehr zu Strafraumaktionen und sorgte insbesondere durch Top-Vorbereiter Filip Kostic und Torjäger André Silva immer wieder für Gefahr.

Die Elf von Trainer Adi Hütter ging aber zunächst noch verschwenderisch mit ihren Chancen um: So scheiterte etwa Daichi Kamada erst mit einem Kopfball vom Fünfmeterraum an Kölns Keeper Timo Horn (23. Minute); nach einem Ballverlust von Kölns Marius Wolf kam Kamada wenig später erneut zum Abschluss: Seinen Schuss aus 17 Metern konnte Timo Horn zur Ecke abwehren (31.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff köpfte Silva aus Nahdistanz und unbedrängt über das Tor.

Köln hingegen agierte nach vorne harmlos. Ein recht ungefährlicher Torschuss von Derbyheld Elvis Rexhbecaj aus deutlich über 20 Metern war die beste Kölner Offensivaktion der ersten Halbzeit (32.).

Silva trifft zur Frankfurter Führung

In der zweiten Halbzeit machte Frankfurt weiter Druck und wurde in 58. Minute auch belohnt: Nach einem Fernschuss von Erik Durm kam André Silva mitten im Kölner Strafraum an den Ball und spitzelte ihn überlegt über FC-Keeper Horn hinweg ins Tor.

Nach dem Rückstand taten die Gäste dann etwas mehr für die Offensive: Sturm-Neuzugang Emmanuel Dennis verfehlte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das Frankfurter Tor nur knapp (67.).

Gerade als wegen Kölner Chancen Spannung aufkam, sorgte die Eintracht für die Vorentscheidung: Ein Eckball von Filip Kostic fand im Fünfmeterraum Evan Ndicka, der die Kugel zum 2:0 für Frankfurt in die lange Ecke köpfte (79.).

Dem hatten die "Geißböcke" nichts mehr entgegenzusetzen. Es blieb bis zum Abpfiff beim 2:0 für Frankfurt. Köln belegt mit 21 Punkten den 14. Tabellenplatz und hat vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.