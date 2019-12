Hectors Traumtor bringt Hoffnung

Aus dem Nichts fiel dann der Anschlusstreffer für den FC. Nach Vorarbeit des 17-jährigen Thielmann zog Hector aus knapp 30 Metern aus zentraler Position ab (44.). Der Ball wurde noch von Frankfurts Almamy Touré abgefälscht - Felix Wiedwald im Frankfurter Tor war machtlos. Mit dem aus Kölner Sicht glücklichen 1:2 ging es in die Halbzeitpause.

Köln zeigt Moral - Drexler und Jacobs machen Sieg perfekt

Köln kam mit viel Selbstbewusstsein aus der Kabine - Noah Katterbach prüfte direkt nach Wiederanpfiff Wiedwald (47.). Es entwickelte sich ein zähes Fußballspiel, ehe der FC zur Schlussoffensive ansetzte. 20 Minuten vor Ende hatte Cordoba die bis dato beste Chance in der zweiten Häfte (70.) - zwei Minuten später erzielte Sebastiaan Bornauw nach Vorarbeit des eingewechselten Florain Kainz den 2:2-Ausgleich (72.).

Der FC machte nach dem Ausgleich weiter viel Druck. Dominick Drexler scheiterte knapp am stark reagierenden Wiedwald (74.) - die Eintracht konnte sich in dieser Phase kaum befreien. Schließlich tauchte Drexler wieder nach Vorarbeit von Kainz frei vor dem Frankfurter Tor auf und schob zum 3:2 ein. Der FC stellte sich auch nach der Führung keineswegs hinten rein, wechselte mit Anthony Modeste und Simon Terodde zwei Stürmer ein und erhöhte in der Nachspielzeit durch das erste Bundesligator von Ismail Jacobs auf 4:2 (90.+4).

Mit dem Sieg springt Köln auf Platz 15 der Tabelle und verlässt die Abstiegsplätze. Am kommenden Samstag empfängt der FC zum Abschluss der Hinrunde Werder Bremen, die nach den Klatschen gegen den FC Bayern (1:6) und den FC Augsburg (0:5) in den Tabellenkeller abgerutscht sind.