Dost mit Premierentreffer

Hennings setzte auch nach dem Seitenwechsel das erste Ausrufezeichen, scheiterte mit seinem Schuss aber an Trapp (47.). Stattdessen traf der eingewechselte Neuzugang Bas Dost in einer Frankfurter Drangphase per Kopf zum mittlerweile verdienten Ausgleich (58.). Danach gestaltete die Fortuna die Partie wieder ausgeglichen, die Torgelegenheiten wurden auf beiden Seiten allerdings weniger.

Frankfurt drückt und wird belohnt

Erst in den letzten zehn Minuten wurde die Eintracht wieder dominanter. Paciencia verfehlte das Düsseldorfer Tor mit einem flachen Schuss knapp (82.). Gefährlicher war eine Direktabnahme von Daichi Kamada in der 84. Minute, die Steffen stark parierte. Bei Paciencias 2:1-Siegtreffer war der Düsseldorfer Schlussmann dann ohne Chance. Die Schlussoffensive der Fortuna blieb ohne Erfolg.

Nach der Länderspielpause geht es für die Fortuna am Freitag (13.09.2019) mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.