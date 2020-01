Kastenmeiers Aussetzer

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein Duell auf Augenhöhe, geprägt von Fehlern auf beiden Seiten, die zu einem offenen Schlagabtausch führten. Kastenmeier parierte gegen Klaassen (54.), Dawid Kownacki schoss am Werder-Tor vorbei (55.). Nach einem Fehlschuss von Bremens Milot Rashica (57.) kam Kaan Ayhan bei einem Freistoß auf der anderen Seite frei zum Kopfball, scheiterte am Ende aus Abseitsposition aber an Pavlenka (61.).

Eine Standardsituation brachte die Führung für Bremen. Kastenmeier verschätzte sich bei einer Freistoßflanke von Rashica und lenkte den Kopfball von Niklas Moisander am zweiten Pfosten ins eigene Tor (67.). Düsseldorf musste nun mehr investieren. Kevin Stöger feierte nach achtmonatiger Verletzungspause sein Comeback (71.).

Die Fortuna drückte nun auf den Ausgleichstreffer, während Werder immer wieder konterte. Bremens Moisander sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Am Ende retteten die Hanseaten aber den Sieg über die Zeit.