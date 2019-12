Hennings fällt aus

Die erste schlechte Nachricht ereilte die Fortuna bereits vor Spielbeginn: Rouwen Hennings, mit zehn Toren bester Stürmer der Fortuna, fiel mit Grippe aus. Ihn ersetzte Dawid Kownacki im Sturmzentrum. Kaan Ayhan und Robin Bormuth rückten als zentrale Verteidiger in die Fünferkette.

Geholfen hat es nicht. Denn schon nach zwei Minuten lag der Ball im Düsseldorfer Tor. Konrad Laimer ließ Nico Gießelmann auf der rechten Seite stehen und bediente den völlig freien Schick in der Mitte, der Fortunas Keeper Zack Steffen aus fünf Metern überwand.

Kownacki trifft den Pfosten

Leipzig drückte Fortuna in der Folge weiter in die Defensive. Zwischenzeitlich hatte RB mehr als 70 Prozent Ballbesitz. Stefan Ilsanker (22.) und Schick (23.) vergaben aber aus aussichtsreicher Position. Dennoch wäre der Fortuna kurz vor der Pause aus dem Nichts fast der Ausgleich gelungen. Erik Thommy spielte Kownacki an der Strafraumgrenze an, dessen Schuss klatschte an den Pfosten (44.).