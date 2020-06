Das Spiel lebte nun vor allem von der Spannung und von den gelegentlichen Angriffsbemühungen der Fortuna. Viel lief bei den Hausherren über die linke Seite, auf der Erik Thommy mächtig Wirbel machte, doch es blieb nur Pause beim 1:1.

Augsburg nimmt das Heft in die Hand

Nach dem Wechsel nahmen die Augsburger das Heft mehr und mehr in die Hand. In den ersten 15 Minuten hätten sich die Fortunen nicht beschweren können, wäre das 1:2 gefallen. Vor allem Niederlechner hätte nach 52 Minuten mit einer Direktabnahme treffen können, doch er verzog nur knapp.

Fortuna suchte ihren Rhythmus, doch gegen souveräne Augsburger kamen die Düsseldorfer nur selten gefährlich vor das Tor der Gäste. Nach der Hereinnahme von Jean Zimmer und Mathias Jörgensen (68.) gestaltete das Team von Uwe Rösler die Partie wieder ausgeglichener. Doch auf beiden Seiten wurde es nicht mehr richtig gefährlich vor dem Tor - es blieb beim Remis.

" Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht so zwingend. Das ist ärgerlich, dass wir es klar machen konnten ", haderte Rouwen Hennings nach der Partie mit der vergebenen Chance im Kampf gegen den Abstieg, " aber so bleibt der Fokus auf dem letzten Spiel. Wir können Platz 16 verteidigen. Das werden wir mit aller Macht versuchen. "

Ein Remis in Berlin könnte zu wenig sein

Die Fortuna hat vor dem letzten Spiel bei Union Berlin zwei Zähler Vorsprung auf den Vorletzten Werder Bremen, das daheim den 1. FC Köln empfängt. Bei einem hohen Bremer Sieg mit mindestens vier Toren Differenz würde den Düsseldorfern ein Remis nicht reichen.