"Wir waren nicht gut genug, um Schalke vor Schwierigkeiten zu stellen. Wir haben die Räume nicht gefunden, waren nicht schnell genug. Schalke war klar besser" , sagte Gladbachs Torhüter Yann Sommer im ZDF.

Harit nicht dabei

Die Schalker hatten schon vor dem Anpfiff eine Hiobsbotschaft zu verkraften: Mit Amine Harit musste einer der wichtigsten Akteure wegen Oberschenkelproblemen passen. Der marokkanische Mittelfeldspieler hatte in der Hinrunde mit sechs Toren und vier Vorlagen geglänzt.

Dafür stand Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch in der Startelf von Trainer David Wagner. Bei Gladbach saßen Kapitän Lars Stindl und Christoph Kramer zunächst nur auf der Bank. Der Tabellenzweite startete dennoch offensiv: In Alassane Pléa, Marcus Thuram, Patrick Herrmann und dem Ex-Schalker Breel Embolo standen vier nominelle Angreifer in der Gladbacher Startelf.

Und so setzten die Gäste vor 62.271 Zuschauern in der ausverkauften Schalker Arena auch fast folgerichtig den ersten offensiven Akzent: Einen Pléa-Schlenzer lenkte Schalkes Torhüter Markus Schubert effektvoll, aber ohne größere Probleme über die Latte (5.). Nur eine Minute darauf zwang Gregoritsch Schuberts Gegenüber Sommer zur Demonstration seines ganzen Könnens: Aus gut fünf Metern parierte der Gladbacher Keeper einen Schuss des Schalker Neuzugangs mit hochgerissener Hand und einem Riesenreflex.