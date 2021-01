Ausgeglichene Anfangsphase mit guten Chancen

Bayern machte von Beginn an das Spiel, doch bei Distanzschüssen von Leroy Sane (2. ) und Serge Gnabry (4.) fehlte die Präzision. Nach einem langen Ball setzte Bayerns Top-Angreifer Robert Lewandowski (6.) einen Kopfball knapp über das S04-Tor. Gnabry (9.) vergab nach Doppelpass mit Thomas Müller eine hochkarätige Chance aus etwa sieben Metern.

Doch auch Schalke spielte mit und hatte in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten. Zunächst setzte Suat Serdar (8.) nach einer Flanke von Benito Raman einen Kopfball neben den rechten Pfosten, dann scheiterte Mark Uth (13.) nach Flanke von Oczipka mit einem Kopfball an Bayerns Keeper Manuel Neuer.

Fährmann zunächst mit Glanzparade - Müller trifft per Kopf

Bei einem Bayern-Freistoß von der Schalker Strafraumgrenze parierte Schalkes Torwart Ralf Fährmann zunächst glänzend gegen Lewandowski (23.) und wehrte auch den Nachschuss von Gnabry ab. Auf der Gegenseite stellte Raman (24.) Bayerns Neuer mit einem Flachschuss aus 15 Metern vor keine Probleme. Nach einer Ecke musste sich Neuer bei einem Kopfball von Ozan Kabak (30.) strecken, um den Ball mit den Fingerspitzen um den Pfosten zu lenken.

Doch in der 34. Minute wurden die Schalker für eine Nachlässigkeit bestraft und gerieten in Rückstand: Joshua Kimmich flankte unbedrängt auf den frei stehenden Müller, der den Ball aus fünf Metern mühelos im Tor versenkte. In der Schlussphase der ersten Halbzeit schnürte der FC Bayern die Schalker in der eigenen Hälfte ein, spielte seine Angriffe aber nicht konsequent zu Ende.