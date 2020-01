In den Anfangsminuten überrante der VfL den FC - nach wenigen Sekunden hatte VfL-Stürmer Wout Weghorst den Führungstreffer auf dem Kopf, nur eine Minute später scheiterte Weghorst am stark reagierenden FC-Torhüter Timo Horn (2.). Der Gastgeber hatte in den ersten 15 Minuten keinen Zugriff und großen Schwierigkeiten das Spiel selber aufzubauen.

Köln wird mutiger

Köln kämpfte sich dann aber nach 20 Minuten in die Partie und zeigte sich auch nach eigenen Ballverlusten entschlossen und willensstark - beispielhaft dafür war eine Aktion des jungen Ismail Jakobs, der den Ball erst verlor und sich diesen dann mit einem fairen Tackling gegen Kevin Mbabu zurückeroberte (21.)