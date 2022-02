Freiburger Treffer wird aberkannt

Die Mannschaft von SC-Trainer Christian Streich kam angriffslustig aus der Halbzeitpause. Schon in der 50. Minute gab es Jubel beim Sportclub - allerdings nur kurz: Nach einer Hereingabe von der linken Angriffsseite traf Roland Sallai aus elf Metern flach ins Kölner Tor. Doch einer Videoüberprüfung nahm Schiedsrichter Felix Brych den Treffer zurück. Denn beim Schuss von Sallai hatte Freiburgs Nico Schlotterbeck im Abseits gestanden und dabei Torwart Schwäbe mutmaßlich irritiert.

Freiburg versuchte danach weiter das Spiel zu machen, kam aber nur zu wenigen Torchancen. Einen platzierten Flachschuss von Christian Günter (73.) wehrte Schwäbe sehenswert ab. Köln blieb durch Konter gefährlich: In der 76. Minute verpassten die "Geißböcke" so ihr zweites Tor, als erst Dejan Ljubicic beim Schuss geblockt wurde und dann Ondrej Duda den Ball vom linken Strafraumeck knapp am langen Eck vorbeischlenzte.

Köln nun gegen Leipzig

Auch in der Schlussphase hielt die Kölner Abwehr stand. Das 1:0 ist der erste Sieg für die Kölner nach zuvor drei sieglosen Pflichtspielen in Serie. Köln steht als Tabellensiebter nun nur einen Punkt hinter den fünftplatzierten Freiburgern. Nächster Gegner der Kölner ist am kommenden Freitag RB Leipzig, Anstoß in Leipzig ist um 20.30 Uhr.