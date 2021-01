Nach dem 1:0-Erfolg über den VfL Osnabrück im DFB-Pokal nahm Kölns Trainer Markus Gisdol drei Änderungen an der Startelf vor: Für Ismail Jakobs, Dimitrios Limnios und den Siegtorschützen Anthony Modeste rückten Rafael Czichos, Elvis Rexhbecaj und Jan Thielmann ins Team.

Viel Kampf - kaum Spielfluss

Florian Niederlechner erzielte nach sieben Minuten per Kopf die vermeintliche Führung für den FCA , allerdings wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung zurecht nicht gegeben. Einen Schuss von Marco Richter (9.) aus halblinker Position auf das kurze Eck wehrte FC -Keeper Timo Horn mit den Fäusten ab.

Nach der guten Anfangsphase des FCA waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Spielerisch lief in der sehr kampfbetonten Partie bei beiden Mannschaften wenig zusammen, wobei Augsburg mehr Ballbesitz hatte. In der 36. hatte der FC seine einzige Möglichkeit in der ersten Hälfte, als Sebastiaan Bornauw nach einer Ecke mit einem Kopfball an Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz scheiterte.

Wolf vergibt - Iago trifft

In der zweiten Halbzeit lenkte FCA-Torwart Gikiewicz einen stark abgefälschten Schuss von Kölns Marius Wolf (54.) mit den Fingerspitzen über die Latte. Ansonsten bot sich nach der Pause ein ähnliches Bild wie zuvor: Die Teams schenkten sich nichts in den Zweikämpfen und standen defensiv gut, Torraumszenen gab es aber fast keine. Kölns Czichos (63.) setzte einen Kopfball bei einem Abwehrversuch knapp über die Latte des eigenen Tors.

In der 70. Minute hatte Wolf die bis dahin beste Chance der Partie: Nach einem FC-Freistoß landete der Ball beim Kölner Angreifer, der aus etwa zwölf Metern knapp am rechten Pfosten vorbei schoss. Drei Minuten traf Niederlechner zum zweiten Mal ins Kölner Tor, und zum zweiten Mal wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Schließlich gelang Augsburg aber noch der Siegtreffer: Nach einem Angriff über die rechte Seite passte Niederlechner flach in die Mitte auf Iago (77.), der nur noch einschieben musste.

Köln musste nun offensiver agieren, sodass Augsburg noch zu einigen Chancen kam, die die Bayern allerdings nicht konsequent zu Ende spielten.