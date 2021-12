VfL Bochum düpiert Bayern-Bezwinger Augsburg

Für den Aufsteiger aus Bochum läuft in dieser Hinrunde alles nach Plan. Klar, es gab da diese ernüchternde 0:7-Klatsche bei Rekordmeister Bayern München am 5. Spieltag, aber ansonsten lassen die Ergebnisse und auch die Leistungen des VfL nicht viele Wünsche offen. 19 Punkte nach 14 Spieltagen und sechs Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone dürften mehr sein, als sich viele an der Castroper Straße erhofft haben.

Zweiter Auswärtssieg der Bochumer

Dass es nun am Samstag zum zweiten Auswärtssieg reichte, hatten die Bochumer vor allem ihrer Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor zu verdanken. Auch wenn Gerrit Holtmann in der 3. Minute für Bochum die erste Großchance der Partie hatte, gab es für die Gäste in der Anfangsphase zunächst keine großen Vorteile. Das war gegen Augsburger, die zu Hause zuletzt sogar Rekordmeister Bayern München mit 2:1 in die Knie zwangen, auch nicht unbedingt zu erwarten.