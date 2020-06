Der FCA setzte die Kölner zu Beginn mit Pressing unter Druck. Kölns Keeper Timo Horn musste bereits nach zwei Minuten einen Schuss von Ruben Vargas parieren, dem der Ball nach einem Freistoß vor die Füße gefallen war. Augsburgs Carlos Gruezo (6.) versuchte es nach einer Ecke mit einer Direktabnahme vom Strafraumeck, schoss aber deutlich über das Tor. Einen Schuss von Florian Niederlechner (11.) parierte Horn mit den Fäusten. Nach knapp 15 Minuten hatte Augsburg schon acht Torschüsse abgegeben.

Nur eine gute FC-Chance in der ersten Hälfte

Köln konnte sich kurzzeitig etwas Luft verschaffen und kam nach 17 Minuten zu seiner einzigen guten Möglichkeit in Halbzeit eins: Ismail Jacobs setzte einen Kopfball nach einer Flanke von Kingsley Ehizibue knapp über das Tor. Auf der Gegenseite lenkte Horn einen Flachschuss von Vargas (19.) mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

Wenige Minuten später foulte Horn den Augsburger Noah-Joel Sarenren-Bazee im Strafraum, doch Kölns Torwart bügelte seinen Schnitzer wieder aus und parierte den Foulelfmeter von Niederlechner (27.). Mit einer weiteren Glanzparade gegen den enteilten Niederlechner (35.) bewahrte Horn seine Mannschaft erneut vor einem Rückstand. Ein Distanzschuss von Kölns Florian Kainz (42.) flog weit über das FCA-Tor.

Joker Modeste bringt Köln in Führung

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde Sarenren-Bazee (48.) von zwei Kölner Spielern im Strafraum in die Zange genommen, Schiedsrichter Benjamin Cortus entschied sich nach Rücksprache mit dem Videoassistenten gegen einen Elfmeter. Augsburg blieb die aktivere Mannschaft, Kölns Defensive stand nun aber besser. Köln kam zu einer Chance durch Jacobs (62.), dessen Schuss aus spitzem Winkel Augsburgs Keeper Andreas Luthe entschärfte.

In der letzten halben Stunde der Partie, die von harten Zweikämpfen und zahlreichen Fouls geprägt war, konnte sich lange Zeit keines der beiden Teams klare Torchancen herausspielen. Doch dann schlug der vier Minuten zuvor eingewechselte Anthony Modeste zu. Nach einem Kölner Konter flankte Ehizibue in den Augsburger Strafraum, wo Jakobs per Kopf auf Modeste (85.) zurücklegte. Dieser hämmerte den Ball per Direktabnahme ins untere rechte Eck.

Doch der Kölner Jubel wurde schnell erstickt, als der FCA nur zwei Minuten später den Ausgleich durch Philipp Max (88.) erzielte. Der Augsburger stand nach einer Flanke völlig frei vor Horn und köpfte aus etwa acht Metern ein.