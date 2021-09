Die Borussia unterlag am Samstag beim FCA in einem insgesamt schwachen Spiel mit 0:1 (0:0). Florian Niederlechner erzielte in der 80. Minute den Siegtreffer für die ansonsten harmlosen Augsburger. Die Borussia hatte über weite Strecken deutlich mehr Ballbesitz, schaffte es aber kaum gefährlich vor das Tor.

Der FCA feierte den ersten Saisonsieg und steht nun bei fünf Punkten. Für die Borussia war es dagegen bereits die dritte Saisonniederlage im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Adi Hütter.