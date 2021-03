Nach 38 Minuten bot sich der Borussia die größte Chancen zur zu diesem Zeitpunkt überfälligen Führung. Nach einem Foul von Augsburgs Raphael Framberger an Thuram im Augsburger Strafraum zeigte Schiedsrichter Sven Jablosnki auf den Elfmeterpunkt. Stindl trat an, schoss den Ball aber gut einen Meter am linken Pfosten vorbei. So musste die Borussia trotz drückender Überlegenheit mit einem Unentschieden in die Kabine.

Vargas köpft zur Führung ein

Kurz nach dem Seitenwechsel kam es dann ganz dick für die Gäste. Nach einem Eckball köpfte der erst zur Pause eingewechselte Vargas zu Führung für den FC Augsburg ein (52.) - es war der erste ernstzunehmende Abschluss der Gastgeber. Zugleich war es das erste Augsburger Saisontor nach einer Ecke.

Nur eine Minute später hatte die Borussia die Chance zum Ausgleich, doch erst scheiterte Thuram an Gikiewicz, dann köpfte Lazaro den Abpraller neben das leere Tor. Knapp zehn Minuten später scheiterte wieder Thuram an Gikiewicz, diesmal mit einem Distanzschuss (62.).

Neuhaus trifft zum Ausgleich

Der FCA stärkte daraufhin die Defensive und stellte auf eine Fünferkette um. Das gewünschte Ergebnis blieb jedoch aus - im Gegenteil: Neuhaus bekam 14 Meter zentral vor dem Tor den Ball und traf mit einem platzierten Rechtsschuss und untere rechte Toreck zum verdienten Ausgleich (68.). Die Borussia blieb am Drücker und kam zu weiteren Abschlüssen. Neuhaus scheiterte an Gikiewicz.

Und während die Borussen weitere Chancen liegen ließen, zeigten sich die Augsburger gnadenlos effektiv. Bei einem der seltenen Augsburger Vorstöße schien Hahn den Ball schon verloren zu haben, aber Richter grätschte entschlossen dazwischen und wuchtete den Ball im Liegen aus knapp sieben Metern zum 2:1 ins Tor (76.).

Hahn sorgt für die Entscheidung

Gladbach gelang in der Folge nicht mehr viel. Stattdessen schloss Hahn einen Konter zum 3:1 für den FCA ab - es war der dritte Augsburger Schuss auf das Tor in diesem Spiel.

Für die Borussia geht es nun am kommenden Dienstag in der Champions League mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester Ciyt weiter. In der Bundesliga heißt der nächste Gegner am Samstag darauf FC Schalke 04. Der FC Augsburg reist einen Tag später zum SC Freiburg.