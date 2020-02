Wenig Chancen vor der Pause

Die Borussia begann mit Ramy Bensebaini, der nach auskurierter Muskelverletzung wieder in die Startelf rückte. Der Algerier hatte auch die erste Chance der Partie, als er nach einer Freistoßflanke von Jonas Hofmann per Kopf an FCA-Torhüter Tomas Koubek scheiterte (2.). Danach passierte lange Zeit wenig, weil sich beide Teams gegenseitig gut aus dem Spiel nahmen. Bei den Angriffsbemühungen kam auf beiden Seiten der jeweils letzte Pass nicht an.

Es dauerte bis zur 37. Minute, bis Lars Stindl den zweiten Schuss auf das Augsburger Tor abgab. Koubek wehrte den Schuss des Gladbacher Kapitäns mit Mühe ab. Wenig später hatte auch Florian Neuhaus die Führung auf dem Schuh, scheiterte aber ebenfalls an Koubek (42.). Den Nachschuss verstolperte Hofmann. Für Augsburg hatte Ruben Vargas kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einen Abschluss, zielte aber deutlich zu hoch (45.).